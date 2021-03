10:36 Uhr

Polizei erwischt keine Raser in Riedlingen

Nach Anwohner-Beschwerden kontrolliert die Polizei den Verkehr. Sie entdeckt bei ihrer Aktion aber kaum Verstöße in Küsterfeldstraße.

Nach wiederkehrenden Anwohnerbeschwerden über zu schnellen Durchgangsverkehr in der Riedlinger Küsterfeldstraße zu Berufsverkehrszeiten hat die Polizei Radarkontrollen durchgeführt. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth hat diese am Mittwoch, 24. März, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr, den Verkehr auf der langen Innerortsgeraden kontrolliert.

711 Kraftfahrzeugen haben die Kontrolle in dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen passiert, Verstöße konnten die Polizisten jedoch nur bei 0,1% der Teilnehmer feststellen.

Donauwörth: Nur ein Fahrzeug in Küsterfeldstraße zu schnell unterwegs

Sprich: In Fahrtrichtung Grundschule/Kindergarten wurde in den drei Stunden Messzeit exakt ein Fahrzeug geblitzt, in Fahrtrichtung Stadtmitte niemand.

Der einzig erwischte Mopedfahrer war mit 66 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs und muss jetzt mit einer Strafe von 35 EUR rechnen. Ansonsten fielen keine weiteren Verwarnungen, keine Anzeigen und auch kein Fahrverbot an. (pm)

