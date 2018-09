16:00 Uhr

Polizei findet Joint bei einer Kontrolle

Die Polizei fand bei einem pöbelnden Mann in Bäumenheim eine Haschisch-Zigarette.

Der Mann hatte an einer Tankstelle gepöbelt

Kurz vor 1 Uhr wurde die Polizei am Sonntagmorgen zu einer Tankstelle in Bäumenheim gerufen. Grund war ein 40-jähriger Italiener, der dort herumpöbelte. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten einen Joint in dessen Tasche. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

