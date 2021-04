Polizei findet jede Menge Rauschgift in Donauwörther Wohnung

Eigentlich steuerte die Polizei die Wohnung in Donauwörth wegen einer Ruhestörung an. Dann aber machen die Beamten noch ganz andere Entdeckungen.

Eine Streife der Polizei Donauwörth ist am Donnerstag um 22.30 Uhr nach Beschwerden über massive Ruhestörung in die Michael-Imhof-Straße in Donauwörth gefahren. Die Beamten trafen in der Wohnung des Mehrparteienhauses als Verursacher einen 29-jährige Bewohner und dessen 30-jährigen Besucher an.

Da eindeutiger Marihuanageruch aus den Räumen drang und Drogenutensilien deutlich erkennbar offen herumlagen, durchsuchten die Einsatzkräfte die Zimmer. Hierzu wurde auch ein Diensthundeführer angefordert. Im Verlaufe der Durchsuchung wurden die beiden Männer immer aggressiver, woraufhin sie – nach mehrfacher erfolgloser Androhung, so die Gesetzeshüter – bis zum Abschluss der Maßnahme gefesselt werden mussten.

Schnell stellte sich der Grund dafür heraus: In der gesamten Wohnung waren an verschiedensten Stellen Marihuana, Extasy, Amfetamin sowie diverse Rauschgiftutensilien versteckt. Die Beamten stellten alles sicher und leiteten Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.