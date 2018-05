vor 43 Min.

Polizei hat von Vermisstem keine Spur

Seit Mittwoch ist Horst G. aus der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth verschwunden.

Horst G. ist seit Mittwoch aus der Klinik in Donauwörth verschwunden. Warum die Suche so schwierig ist.

Die Polizei hat noch immer keine Spur von Horst G., der seit Mittwochnachmittag aus der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth verschwunden ist. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung weiterhin um Hinweise.

Horst G. verließ am Mittwoch die Station, in der er untergebracht war. Der Patient meldete sich nicht ab – und niemand weiß, wo er sich aufhält. Das Problem: Der 78-Jährige ist Diabetiker und braucht regelmäßig Insulin. Deshalb ist es möglich, dass sich der Rentner in einer hilflosen Lage befindet.

Das Klinikpersonal startete noch am Mittwoch Suchmaßnahmen und schaltete die Polizei ein. Die setzte in der Nacht auf Donnerstag einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera ein – ohne Ergebnis. Am Donnerstagvormittag versuchte es die Polizei mit Personenspürhunden. Die nahmen zwar die Fährte auf, dies brachte laut Thomas Scheuerer, Leiter der Inspektion Donauwörth, aber auch keine Erkenntnisse: „Es war nur der Weg, den der Vermisste sonst auch im Bereich um das Krankenhaus öfters ging.“ Zwischenzeitlich sei auch die Klinik selbst abgesucht worden – ohne Erfolg.

Eine große Suchaktion sei derzeit nicht geplant, so Scheuerer, denn: „Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, wo sich Horst G. aufhalten könnte. Das ist das Problem.“ Bislang habe sich auch niemand gemeldet, der den Nördlinger seit Mittwoch gesehen hat. Derzeit sind die Beamten damit beschäftigt, mögliche Kontaktadressen beziehungsweise -personen von Horst G. abzufragen.

Der Vermisste ist 1,67 Meter groß, hat einen grau melierten Haarkranz, einen Oberlippenbart und trägt eine Brille. Horst G. ist laut Polizei schlecht zu Fuß. Er könnte auch ein Taxi oder einen Bus genommen haben. (wwi)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth entgegen. Telefon: 0906/70667-11.