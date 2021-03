vor 4 Min.

Polizei in Donauwörth kommt jetzt auch mit dem Rad

Plus Die Polizeiinspektion in Donauwörth erweitert ihren Fuhrpark. Welche Vorteile sich die Beamten von den Elektrorädern erhoffen.

Von Wolfgang Widemann

Polizisten auf Fahrrädern sind in größeren Städten schon länger ein gewohnter Anblick. Nun hat auch die Polizeiinspektion Donauwörth ihren Fuhrpark erweitert. Die umweltfreundlichen Gefährte haben bereits erste Einsätze hinter sich.

Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Inspektion und Sachbearbeiter Verkehr der Polizei im Donau-Ries-Kreis, ist von der neuen Ausrüstung sehr angetan. Die sei auch auf dem flachen Land absolut sinnvoll für die Arbeit der Gesetzeshüter. Um nicht zu sehr ins Schwitzen zu geraten und ein gewisses Tempo zu erreichen, schaffte sich die Dienststelle zwei Elektroräder an.

Passanten in Donauwörth reagieren positiv überrascht auf Rad-Polizisten

Damit könne die Polizei mehr Präsenz zeigen und in direkten Kontakt mit den Bürgern treten, so Roßmanith: „Da kommt man einfach ins Gespräch.“ Der Hauptkommissar hat bereits einige Runden durch die Donauwörther Innenstadt gedreht – in der passenden Dienstkleidung. Das Oberteil ist neongelb-hellblau. Zur „Uniform“ gehört zudem eine dunkle Zip-Hose. Bei entsprechendem Wetter können die Beamten also in kurzen Hosen ihren Dienst verrichten. Die Passanten hätten positiv überrascht reagiert, berichtet Roßmanith.

So sieht der Helm der Fahrrad-Polizisten aus. Bild: Wolfgang Widemann

Mit Streifenfahrten auf dem Rad ließen sich beispielsweise Präventionsgespräche führen oder Gefahrenpunkte abseits der Fahrbahn erkennen. Zudem seien die Fahrräder für manche Einsätze optimal geeignet: zur Kontrolle von Radlern und zur Überwachung von Orten, die für Streifenwagen schwer zugänglich sind. Dazu gehörten unter anderem Parks und Naherholungsgebiete.

Zuletzt habe sich das Polizeirad beim von der IG Metall organisierten Autokorso durch Donauwörth bewährt. Auch bei anderen Gelegenheiten, bei denen die Straßen durch Fahrzeuge blockiert sind, könnten die Ordnungshüter schnell vorankommen: „Man ist in kürzester Zeit überall, auch wenn die Straßen verstopft sind.“

Warum die Fahrräder der Polizei keine Aufschrift haben

Die Fahrräder selbst sind ganz normal lackiert und haben keine Polizei-Aufschrift. Damit seien die Gefährte dem Hauptkommissar zufolge auch für zivile Einsätze geeignet.

Selbstverständlich seien die Beamten nur mit Schutzhelm unterwegs. Für bestimme Ausrüstungsgegenstände habe man eine regenfeste Tasche auf dem Gepäckträger. Ein hochwertiges Fahrradschloss soll verhindern, dass das wertvolle Zweirad gestohlen wird, sollte es mal irgendwo abgestellt werden müssen.

Polizei: Die Fahrräder eignen sich auch für Fahrten über die Stadt hinaus

Aufgrund der Elektro-Unterstützung kann sich Roßmanith gut vorstellen, dass Polizisten die Fahrräder über die Stadt hinaus verwenden. Entfernungen von bis zu neun Kilometern hält er für machbar. Dies mache es möglich, dass Kollegen so auf umweltschonende Weise auch mal zu einer Zeugenvernehmung fahren könnten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen