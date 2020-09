17:35 Uhr

Polizei kontrolliert Autoposer in Donauwörth: drastische Maßnahmen folgen

Plus Bei einer Kontrolle in Donauwörth sehen sich die Beamten am Wagen eines „Autoposers“ zu einem drastischen Schritt gezwungen.

Im Bereich des Einkaufszentrums Donaumeile in Donauwörth treffen sich verstärkt Autobesitzer, die Spaß daran haben, mit ihren aufgemotzten Fahrzeugen aufzufallen. Manche lassen dabei die Motoren aufheulen, was zahlreiche Anlieger ärgert. Nun hat die Polizei bei einer Kontrolle am Montagabend einen Wagen aus der sogenannten „Autoposer-Szene“ aus dem Verkehr gezogen, an dem so ziemlich alles nicht ordnungsgemäß montiert war.

Grell leuchtende LED-Leisten an getuntem Auto

Der ältere Kompakt-Pkw fiel den Beamten gegen 21 Uhr in der Eduard-Rübner-Straße neben dem Einkaufszentrum ins Auge – unter anderem, weil an dem Auto blaue LED-Leisten montiert waren, die während der Fahrt grell leuchteten. Auch ansonsten fiel der Pkw schon rein optisch auf. Die Beamten nahmen dies zum Anlass, das Auto, das ein 33-Jähriger steuerte, eingehend zu überprüfen. Das Ergebnis fasst die Inspektion Donauwörth so zusammen: „Es wurden diverse Änderungen an dem Fahrzeug festgestellt, die allesamt unzulässig und nicht in die Wagenpapiere eingetragen waren.“ Konkret gemeint sind damit der Frontspoiler, die Heckschürze, die Seitenschweller, zusätzliche Leuchten und die komplette Schalldämpfer- sowie Abgasanlage. Durch die gesetzeswidrigen Tuningmaßnahmen waren auch Lärm- und Abgaswerte verändert.

Keine Betriebserlaubnis für das Auto

Die Polizisten kamen zu der Erkenntnis, dass die Betriebserlaubnis für den Wagen erloschen war – und stellten das Auto unverzüglich sicher. Ein Abschleppunternehmen brachte den Pkw zur Dienststelle, wo am Dienstag nochmals ein Sachverständiger genauer nachschaute. Der Experte bestätigte die Mängel und entdeckte weitere. Beispielsweise war das ein oder andere Rad mit unterschiedlichen, zum Teil nicht passenden Schrauben montiert. Ein Reifen hatte bereits Risse.

Die Kosten für den Sachverständigen muss der 33-Jährige tragen. Zudem wird der Donauwörther wegen mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehr-Zulassungs-Ordnung angezeigt.

Später in der Nacht kontrollierten die Beamten im Bereich des Bahnhofs und der Donaumeile auch andere Fahrzeuge. Mehrere weitere Verwarnungen und Anzeigen waren die Folgen. (wwi/dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen