Polizei kontrolliert im Feierabendverkehr

Die Polizei hat am Donnerstag bei einer Aktion in Donauwörth zahlreiche Verkehrsteilnehmer überprüft.

Gezielte Kontrollen der Polizei am Donnerstag im Donauwörther Stadtgebiet. Das ist die Bilanz der vorweihnachtlichen Aktion.

Von Wolfgang Widemann

In der Adventszeit wird viel gefeiert – mit Kollegen, Vereinskameraden und Freunden. Natürlich wird auch Alkohol getrunken, vielleicht das ein oder andere Glas, obwohl man noch mit dem Auto heimfahren muss. Das weiß auch die Polizei. Die hat in Donauwörth am Donnerstag in einem etwas größeren Rahmen den Feierabendverkehr kontrolliert – auch, um in der Vorweihnachtszeit ein Zeichen zu setzen.

Rund 130 Fahrer genauer überprüft

Die Aktion koordinierte die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth. Mit im Einsatz waren Beamte der Polizeiinspektion (PI) Donauwörth und des Einsatzzugs aus Augsburg. Von 15.30 bis 19.30 Uhr waren sie in der Küsterfeldstraße in Riedlingen und in der Augsburger Straße tätig. Mehrere hundert Fahrzeuge hätten die Kontrollstellen passiert, berichtet stellvertretender VPI-Leiter Helmut Schneid. Ein Teil der Fahrzeuge sei nur kurz „gesichtet“ und dann weitergewunken worden. Rund 130 Verkehrsteilnehmer habe man angehalten und bei ihnen genauer nachgeschaut.

Ein Fahrer war stärker alkoholisiert

„Das Ergebnis ist erfreulich“, lautet das Fazit von Schneid. Es seien keine schweren Delikte offensichtlich geworden. Jedoch erwischten die Polizisten doch einen Promillesünder. In der Augsburger Straße baten sie einen 30-Jährigen zum Alkomattest. Ergebnis: knapp 0,9 Promille. Der Mann muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.

Mehrere andere Fahrer machten ebenfalls einen Alkomattest, aber der Wert blieb unter der Marke von 0,3 Promille.

Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Ein 54-Jähriger bekommt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er war mit einem Gespann (Fahrzeug plus Anhänger) unterwegs. Dieses wog über 3,5 Tonnen. Dafür benötigt man einen Führerschein der Klasse BE. Der Fahrer besitzt jedoch nur eine Lizenz der Klasse B. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer handelten sich Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Einmal ging es um eine nicht eingehaltene Ruhezeiten, im anderen Fall fehlte Ausrüstung.

Mit der Maßnahme wolle man auch eine präventive Wirkung erzielen, erklärt Helmut Schneid. Soll heißen: Die Verkehrsteilnehmer in der Region sollen animiert werden, sich Gedanken machen, ob sie noch fahrtüchtig sind oder nicht, wenn sie sich ans Steuer setzen. Der Hauptkommissar kündigt zudem an: „Es werden auf jeden Fall weitere Kontrollen stattfinden.“

