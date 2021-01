13:40 Uhr

Polizei muss bei Familienstreit in Oberndorf eingreifen

Die Polizei Rain wurde am frühen Neujahrsmorgen zu einem Familienstreit nach Oberndorf gerufen.

Ein betrunkener Familienvater wird gewalttätig gegen Frau und Tochter

Am Neujahrsmorgen wurde die Polizei Rain gegen 2 Uhr zu einem Familienstreit nach Oberndorf gerufen. Die Beamten stellten am Einsatzort fest, dass der 42-jährige Familienvater – offensichtlich aufgrund starken Alkoholkonsums – gegenüber seiner Ehefrau und seiner Tochter handgreiflich wurde. Da sich der Familienvater auch nach der Tat weiterhin aggressiv und uneinsichtig zeigte, sprach ihm die Polizei zunächst einen Platzverweis aus. Da der Mann diesen ignorierte und mit weiteren Tätlichkeiten gegenüber der Familie zu rechnen war, wurde der 42-Jährige dann allerdings vorübergehend in Gewahrsam genommen. Ehefrau und die Tochter hatten leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (dz)

