10:57 Uhr

Polizei sprengt Drogenparty in Rain

Die Polizei hat in Rain Ecstasy-Pillen in einer Wohnung entdeckt.

Eigentlich kam die Polizei wegen einer Ruhestörung nach Rain. Dann aber fand sie ganze anderes in der Wohnung.

Von Wolfgang Widemann

Die Polizei hat in Rain eine Rauschgiftparty gesprengt, an der insgesamt acht Personen beteiligt waren. Die Beamten stellten diverse Drogen und verbotene Gegenstände sicher.

Dies passierte bereits in der Nacht auf Samstag, wie die Polizeiinspektion Rain nun meldet. Gegen 1 Uhr wurden die Beamten wegen einer Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Die Gesetzeshüter klingelten an der Wohnungstür und stellten – als diese geöffnet wurde – gleich fest, dass bei der lautstarken Feier auch Rauschgift konsumiert wurde. Zunächst entdeckten die Polizisten Ecstasy-Tabletten.

Wohnung in Rain durchsucht

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Beamten die Wohnung, in der mehrere Personen leben, und ein Auto. Ergebnis: Es kamen neben Ecstasy-Tabletten auch Amphetamin und Marihuana zu Vorschein. Zudem eine Kunststoffkarte ähnlich einer EC-Karte zum Portionieren von Drogen. Des Weiteren beschlagnahmten die Polizisten mehrere Mobiltelefone. Damit nicht genug: In Wohnung und Pkw befanden sich auch diverse verbotene Gegenstände beziehungsweise Waffen: Luftpistolen, Schreckschusswaffen, Pfefferspray und ein Schlagring. All dies nahmen die Gesetzeshüter ebenfalls mit.

In der Angelegenheit seien weitere Ermittlungen erforderlich, teilt die Inspektion mit.

