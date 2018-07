vor 49 Min.

Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Der 22-Jährige hatte über ein Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Trunkenheitsfahrt eines 22-Jährigen hat die Polizei am Freitagmorgen in Donauwörth beendet. Der aus einer Nachbargemeinde stammende Fahrer wurde kurz nach 1 Uhr in der Sternschanzenstraße kontrolliert. Dabei fiel den Beamten laut Polizeibericht ein starker Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme und beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

