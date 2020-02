vor 54 Min.

Polizei stoppt vier Promillesünder

Die Polizei hat in Rain, Monheim, Mertingen und Kaisheim angetrunkene Verkehrsteilnehmer erwischt. Einer kaufte noch Bier in der Tankstelle.

Beamte der Polizeiinspektionen Donauwörth und Rain haben am Freitag und am Samstag insgesamt vier Männer erwischt, die im angetrunkenen Zustand motorisierte Fahrzeuge führten. Die Werte bewegten sich zwischen 0,5 und gut einem Promille. Nur ganz knapp einer Strafanzeige und damit einem Führerscheinentzug entkam dabei ein 54-Jähriger, der den Beamten in Rain auffiel.

Mit dem Sechserpack in der Hand

Der Mann verließ am Samstagmittag eine Tankstelle und hatte einen Sechserpack Bierflaschen in der Hand. Als der Käufer mit seinem Pkw losfahren wollte, kontrollierten ihn die Polizisten – und stellten fest, dass er eine „Fahne“ hatte. Ein Alkomattest brachte einen Wert von knapp 1,1 Promille, also gerade noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Es konnte nachgewiesen werden, dass der 54-Jährige selbst zur Tankstelle gefahren war. Er muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.

18-Jähriger im Auto mit fast einem Promille

Etwas mehr Ärger dürfte sich ein 18-Jähriger eingehandelt haben., der am Samstag kurz nach Mitternacht in Monheim kontrolliert wurde. Der Fahranfänger hatte fast ein Promille Alkohol im Blut.

In Mertingen erwischte die Polizei am frühen Freitagabend den Fahrer, 41, eines Kleintransporters. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Beamten ebenfalls Alkoholgeruch wahr. Ergebnis des Alkomattests: deutlich mehr als 0,5 Promille.

Mopedfahrer unter Alkohol

Am späten Freitagabend hielt eine Streife nahe Kaisheim einen 45-Jährigen an, der mit dem Moped unterwegs war. Auch dieser Mann hatte eine „Fahne“. Das Resultat in diesem Fall: gut 0,5 Promille. (dz)

