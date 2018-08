vor 34 Min.

Polizei stoppt zwei Buben und liefert sie daheim ab

Ein 16- und ein 14-Jähriger fielen am Donnerstag einer Polizeistreife auf.

Ein 16-jähriger und sein 14-jähriger Beifahrer fielen am Donnerstag einer Streife in Buchdorf auf. Dabei lenkte der 16-Jährige ein Moped, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug gedrosselt war. Das notwendige Versicherungskennzeichen und die damit verbundene Versicherung waren allerdings nicht vorhanden, so die Polizei. Der Bub musste deshalb sein Fahrzeug stehen lassen. Die Streife brachte die beiden Buben aus einer Nachbargemeinde aber sicherheitshalber gleich selbst nach Hause. (dz)

