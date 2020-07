vor 36 Min.

Polizei sucht Trickbetrügerin

Eine Unbekannte bittet in einem Geschäft in Rain, einen 50-Euro-Schein zu wechseln. Am Ende hat die hilfsbereite Verkäuferin das Nachsehen.

Eine unbekannte Frau betrat am Freitag kurz nach 16 Uhr ein Strickwarengeschäft in der Rainer Schlossstraße und wollte einen 50-Euro-Schein wechseln lassen. Die Verkäuferin kam dieser Bitte nach und wurde dabei von der Unbekannten geschickt in ein Gespräch verwickelt, das sie ablenkte. Am Ende behielt die Unbekannte ihren 50-Euro-Schein und nahm das herausgegebene Geld zusätzlich mit. Die Täterin ist etwa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hat lange dunkle Haare. Sie trug ein schwarzes Etuikleid, einen weißen Schal und Flip Flops. Sie hatte einen dunklen Beutel bei sich. Die Polizei erbittet Hinweise unter 09090/70070. (dz)