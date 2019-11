vor 17 Min.

Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht am Wildbad

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht am Wildbad in Wemding.

Sachschaden rund 1000 Euro.

Wie der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth jetzt bekannt wurde, ereignete sich bereits am Dienstag eine Unfallflucht am Wildbad in Wemding. Eine 30-Jährige aus dem Raum Wechingen parkte dort gegen 7.15 Uhr ordnungsgemäß ihr Auto. Als sie um 12.30 Uhr zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden im hinteren linken Bereich ihres Fahrzeugs. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt gut 1000 Euro. Für die Polizei geht es nun um unerlaubtes Entfernens von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 in Verbindung zu setzen.

