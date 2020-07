vor 49 Min.

Polizei zieht angetrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Er hatte über 0,8 Promille intus. Das hat Folgen für den 44-Jährigen.

Eine Streife der Donauwörther Verkehrspolizei hielt am Mittwochmorgen um 7 Uhr einen Autofahrer in der Graf-Hartmann-Straße in Wörnitzstein an, um ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bereits beim Öffnen der Fahrertüre nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 44-Jährigen aus einer Riesgemeinde wahr.Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht: Der Mann hatte über 0,8 Promille intus. Er musste deshalb mit zur Dienststelle und einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest abgeben. Eine Anzeige wegen der alkoholisierten Fahrt sowie die Unterbindung der Weiterfahrt waren die polizeilichen Folgen. Nun muss der 44-Jährige mit einem Bußgeld von 500 Euro plus Gebühren und zwei Punkten im Fahreignungsregister samt einmonatigem Fahrverbot rechnen. (dz)

