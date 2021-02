vor 6 Min.

Polizeikontrolle bei Monheim: Raserei, Prostitution und Plagiatsware

Plus Ein mit vier Personen besetztes Auto fällt auf der B2 bei Monheim einer Zivilstreife auf. Was dann alles ans Tageslicht kommt, überrascht die Beamten.

Von Wolfgang Widemann

Was auf der B2 bei Monheim zunächst nach einem (leider) alltäglichen Verkehrsverstoß aussah, entwickelte sich am Montag für die Polizei zu einem größeren Fall. In diesem geht es um Prostitution und illegalen Handel mit nachgemachten Marken-Kleidungsstücken.

Doch der Reihe nach: Um 11.50 Uhr war eine Zivilstreife der Inspektion Donauwörth auf der Bundesstraße unterwegs. Trotz Verbot überholte ein Auto mit rumänischer Zulassung die Streife. Diese folgte dem Wagen – und stellte fest, dass dessen Fahrer mächtig auf das Gaspedal trat. Der Pkw mit rumänischer Zulassung erreichte eine Geschwindigkeit von 180 Stundenkilometern – bei maximal erlaubten 100.

Der Fahrer war international zur Fahndung ausgeschrieben

Die Polizisten hielten das Auto an. Was folgte, war eine „Überraschung“ nach der anderen. Zunächst einmal stellte sich heraus, dass der Fahrer, 31, international zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Rumäne konnte keinen Führerschein vorweisen. Den Beamten wollte er auf seinem Mobiltelefon seine angeblich zuvor abfotografierte Fahrerlaubnis zeigen.

Genau in diesem Moment gingen mehrere elektronische Nachrichten auf dem Handy ein. Diese waren laut Polizei eindeutig mit illegaler Prostitution in Verbindung zu bringen, in welche die Insassen des Autos offenbar verwickelt sind. In diese Richtung deuteten auch Fotos, die auf dem Smartphone angezeigt wurden. In dem Pkw, in dem ein weiterer Mann, 28, und zwei Frauen, 24 und 27, saßen, fanden sich weitere Hinweise auf verbotene Geschäfte mit der käuflichen Liebe.

Kontrolle bei Monheim: Jede Menge Kondome im Auto

Die Gesetzeshüter stießen auf wahre Kondomvorräte, „die deutlichst über jede haushaltsübliche Menge hinausgingen“. Die Polizisten – in die Nachforschungen wurde auch die Kripo Dillingen eingeschaltet – gewannen den Eindruck, dass die beiden Männer mit den jungen Frauen möglicherweise gerade auf dem Weg zu Freiern waren.

Damit nicht genug: Die Personen führten in dem Wagen auch insgesamt 30 Bekleidungsstücke hin, die augenscheinlich „originalverpackt“ waren. Es handelte sich um sogenannte Plagiatsware, also nachgemachte Textilien. Diese trugen Aufschriften von bekannten Herstellern (Calvin Klein, Armani und Tommy Hilfiger). Die Beamten gehen aufgrund der Umstände davon aus, dass das Quartett auch damit (illegale) Geschäfte machen wollte.

Nun laufen Ermittlungen wegen verschiedener Delikte, unter anderem wegen Verstößen gegen das Markengesetz.

