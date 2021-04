Polizisten retten Mann auf Brücke in Donauwörth

Ein Mann wollte in Donauwörth von einer Brücke springen. Unter dramatischen Umständen verhindern dies Polizeibeamte.

Die Aufmerksamkeit eines Bürgers und das beherzte Vorgehen zweier Polizisten haben in Donauwörth einem Mann möglicherweise das Leben gerettet. Dies geschah unter durchaus dramatischen Umständen.

Ein Sicherheitsunternehmer meldete am Donnerstag um 22.45 Uhr per Mobiltelefon den Gesetzeshütern von einer Person, die gerade im Begriff sei, von einer Brücke im Stadtgebiet zu springen. Kürzeste Zeit später, so heißt es im Pressebericht der Inspektion Donauwörth, war eine Streife an der Eisenbahnbrücke an der Dillinger Straße vor Ort. Dort war ein 45-Jähriger aus dem Donau-Ries-Kreis bereits über das Geländer geklettert und in die Hocke gegangen. Die Beamten versuchten, Kontakt mit dem Mann aufzunehmen, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Dies zeigte zunächst keine Wirkung.

Die Polizisten ziehen den 45-Jährigen nach oben

In dem Moment, in dem sich der 45-Jährige von der Außenseite des Geländers abstieß, um sich in die Tiefe fallen zu lassen, packten die Beamten – ein 40-jähriger Polizeihauptmeister und eine 41-Jährige Oberkommissarin – zu, hielten den Lebensmüden am Körper über der Brückenkante und zogen ihn hoch. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in eine Klinik. (dz)

