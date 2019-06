00:31 Uhr

Positive Bilanz in Gempfing

Nach vier Wochen Programm sind die Veranstalter zufrieden

Von Christl Karnhem

Mehr als vier Wochen lang konnte man die mal deftigen, mal hintersinnigen und dann wieder eher poetischen Zeichnungen des einstigen Münchner Akademieprofessors Josef Oberberger (1905-1994) besichtigen. Am Himmelfahrtstag ging nun seine Ausstellung im Gempfinger Pfarrhof, zu der auch eine sehr gelungene Präsentation einiger seiner schönsten Glasbilder im Pfarrstadel gehörte, zu Ende.

Nicht ohne einen grandiosen musikalischen Schlussakkord, mit dem die Veranstalter und ihre unermüdlichen ehrenamtlichen Helfer bei Bilderbuchwetter den Innenhof vor dem Pfarrhof in einen Biergarten verwandelten. Und was wäre ein Biergarten ohne passende Musik? Die Kapelle „Unterhopft“ aus Biberbach sorgte zum Auftakt mit mehreren Blasinstrumenten, Akkordeon und humorvollen Liedern für gute Stimmung. Wer es zwischendrin lieber zarter hatte, lauschte in der Wirtsstube dem „Ensemble Zigibatro“, dem Vater Helmut Andraschko mit Blasinstrument und seinen zwei begabten Töchtern am Akkordeon und an der Gitarre, die künftig zweifellos noch weiter von sich reden machen werden.

Im Obergeschoss konnte man die fünf Musiker von „Saitenwechsel“ erleben, die eine internationale Note ins Programm brachten. Und alle die dazu Lust verspürten, durften selber Musik beitragen: Unter der Leitung des erfahrenen Musikpädagogen Christoph Lambertz von der Beratungsstelle für Volksmusik in Krumbach gab es in der nahe gelegenen Marienkapelle ein offenes Singen mit geistlichen Volksliedern. Passend zum Feiertag lautete das Motto „Christ, der fuhr gen Himmel“.

Welches Fazit ziehen nun die Veranstalter nach vier Wochen reichhaltigen Programms? Dazu gehörte neben der vielgestaltigen Kunst von Josef Oberberger im Pfarrhof auch eine Exkursion zu seinen Kirchenfenstern in Schwaben, daneben reichlich Musik von den Regensburger Domspatzen über das Ensemble „Saltimbarocca“ bis zur heimischen Volksmusik und einem fröhlichen literarischen Intermezzo.

Hohe Besucherzahlen schreien nach einer Wiederholung

Alle Veranstaltungen erfreuten sich hoher Besucherzahlen, wer teilnahm, hatte viel Spaß, wer erstmalig in Gempfing war – und das waren gar nicht so wenige – zeigte sich begeistert von der Schönheit und dem Idyll des Pfarrhofensembles und versprach, wiederzukommen.

Das darf man bei aller Bescheidenheit einen vollen Erfolg nennen.

