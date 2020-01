vor 53 Min.

Praktische Apps für ein Leben mit weniger Plastik

Mit diesen kleinen Programmen fällt der Einkauf oder die Suche nach einem fairen Restaurant leichter

Plastik ist überall: beim Einkaufen, im Kinderzimmer, im Küchenschrank. Doch immer mehr Menschen entscheiden sich, so viel wie möglich auf Plastik zu verzichten. Carina Reitmair, Initiatorin der Plastikfrei-Stammtische in Donauwörth und Thierhaupten und Gründungsmitglied der „Transition Town - Mehr Nachhaltigkeit für Donauwörth“, hat ihr eigenes Leben und das ihrer Familie seit sechs Monaten komplett umgestellt: Neues Plastik kommt fast nicht mehr ins Haus. Sie teilt mit den DZ-Lesern ihre besten Tipps.

Auch Apps können hilfreich sein, wenn es darum geht, nachhaltiger zu leben. Hier eine Auswahl:

Inhaltsstoffescannen: Mit Codecheck kann der User kostenlos Produkte im Laden per Strichcode-Scanner überprüfen. Die App gibt einen Überblick über Inhaltsstoffe, Labels, Allergene, Nährwerte und Herkunft der Produkte. Neben jedem Produkt sieht man einen Kreis – bei dem man farblich erkennt wie gesund das Produkt ist. „Codecheck gehört meiner Meinung nach zu den wichtigsten Apps“, sagt Reitmair. Ebenfalls giftigen Inhaltsstoffen auf der Spur sind Nestbau - Giftfrei einkaufen, ToxFox des BUND oder der Nabu Siegel-Check.

Secondhand: Bei Kleiderkreiselund Mamikreisel kann man gebrauchte Kleidung tauschen, verkaufen und verschenken. Speziell für Mütter gibt es passen dazu die Mamikreisel mit Kinderkleidung und Co. Ähnliches gilt auch für Shpock.

Nahverkehr: Die Öffi-App ist sehr nützlich für alle, die nachhaltig reisen. Als mobile Fahrplanauskunft informiert sie über öffentliche Verkehrsmittel in fast ganz Europa, samt Abfahrtszeiten, nahe gelegenen Haltestellen, Verbindungsabfrage und Netzplänen.

Carsharing: Ein volles Auto ist ein klimafreundlicheres Auto. Mit der BlaBlaCar-App kann man nach freien Plätzen in anderen Autos suchen, aber auch Plätze im eigenen Auto anbieten und so Kosten sparen. In der App gibt es auch günstige Angebote zum Bus fahren mit dem sogenannte BlaBlaBus.

Suchmaschine: Ecosia ist eine grüne Suchmaschine, von der Funktionsweise und den Ergebnissen her mit Google vergleichbar. Allerdings schützt Ecosia die Privatsphäre und pflanzt Bäume indem sie einen Großteil seiner Werbeeinnahmen an ein Aufforstungsprojekt spendet. Ecosia gibt es nicht nur als App sondern kann an jedem Computer anstatt anderen Suchmaschinen genutzt werden.

Saisonkalender: Da es gut fürs Klima ist saisonal und regional einzukaufen ist die Gratis-App Saisonkalender der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sehr hilfreich und empfehlenswert. Es gibt den Reiter „Aktuell“ bei dem man von Monat zu Monat springen kann und sieht was es gerade saisonal und als Importware gibt. Weiter Reiter sind „Obst“, „Gemüse“ und „FAQ“. Auch geeignet als Saisonkalender ist die App Grünzeit, in der mit angegeben ist, wie hoch die Klimabelastung ist.

Tierisch: Der WWF Fischratgeber verrät bei nahezu jeder Fischart, ob der Verzehr empfehlenswert ist oder nicht. Die Gründe für ein „lieber nicht“ liegen meist in Überfischung oder schlechten Zuchtbedingungen. Ähnliches bietet der Greenpeace Fischratgeber.

Essengehen: ei über tausend Restaurants in Deutschland, Österreich und der Schweiz schaut die App auf nachhaltige Kriterien und Lebensmittelunverträglichkeiten. Vanilla Bean ist optisch ansprechend gestaltet und es sind auch viele Restaurants rund um Donauwörth dabei. Bei jedem stehen Kategorien wie vegan, vegetarisch, regionale Küche, Bio, laktosefrei und vieles mehr. Auch die Vegman-App hilft bei der Suche nach vegetarischen und veganen Restaurants im Ausland. (dz)

