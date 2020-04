11:55 Uhr

Private Fahrstunde endet mit Anzeigen für „Schüler“ und „Lehrer“

Plus Die Polizei kontrolliert in Donauwörth einen 18-Jährigen, der durch seine schlechte Fahrweise auffällt. Diese lässt sich allerdings auch ganz einfach erklären.

„Durch ausgesprochene Schlechtleistung am Steuer“, so formuliert es die Polizei, ist am Mittwoch um 20.15 Uhr ein 18-jähriger Donauwörther einer Streifenbesatzung in der Bahnhofstraße aufgefallen. Die beiden Beamten hielten den Audi umgehend an und kontrollierten die beiden Fahrzeuginsassen. Dabei konnte auch der Grund für die bedenkliche Fahrweise des jungen Mannes festgestellt werden.

