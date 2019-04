vor 40 Min.

Probleme mit dem Telefon

Niederschönenfeld: Telekom sucht Fehler

Einige Haushalte in Niederschönenfeld haben derzeit keinen funktionierenden Telefonanschluss. Offenbar sind die Probleme im Zuge der Erneuerungen der Gehwege in der Marxheimer Straße aufgetreten. Auf Nachfrage erklärt die Telekom, dass es im Ort „kein erhöhtes Störungsaufkommen“ gebe. Einige Kunden hätten sich allerdings bei der Telekom gemeldet.

Bei einem Haushalt in der Straße Mühlanger liege die Störung bereits seit Anfang April vor. „Hier scheint sich die Fehlersuche als sehr schwierig zu erweisen“, heißt es vom Unternehmen. Dessen Techniker wollen nun den Anschluss am Haus überprüfen. Bei einem Anwesen in der Marxheimer Straße wird derzeit ebenfalls nach der Ursache gesucht. (mwe)

