00:34 Uhr

Produkte für Kleinkinder unter der Lupe

Netzwerk im Donau-Ries-Kreis bietet einen Vortrag an

Eltern und Großeltern stellen sich beim Einkauf häufig die Frage nach der Notwendigkeit, dem Nährwert und den Inhaltsstoffen von neuen Produkten für Säuglinge und Kleinkinder. Immer wieder landen kunterbunte Verpackungen im Einkaufswagen, weil sie vor allem Kinder magisch anziehen, ohne dass ein Blick auf die meist kleingedruckten Listen und Tabellen fällt. Im Rahmen des Netzwerkes „Junge Eltern/Familien mit Kindern unter vier Jahren“ ist am Donnerstag, 16. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr der gebührenfreie Vortrag „Nur das Beste für mein Kind – Kinderlebensmittel unter der Lupe“ am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen geplant. Diätassistentin Dorothee Ruf stellt einen Querschnitt des aktuellen Sortiments praxisnah vor und diskutiert diesen mit den Kursteilnehmern. Zudem beurteilt sie ausgewählte Kinderlebensmittel anhand der Ernährungspyramide. Interessierte, die Kinder unter vier Jahren haben oder betreuen, erhalten Anregungen, welche Lebensmittel Kinder wirklich brauchen, damit sie optimal versorgt sind sowie welche Produkte besser im Supermarktregal stehen bleiben sollten und wie hierbei der Blick auf das Kleingedruckte bei der Entscheidung helfen kann. Eine Anmeldung bis spätestens 14. Mai online unter www.weiterbildung.bayern.de ist nötig.

Informationen beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen unter Telefon 09081/2106-0 oder auf der Homepage www.aelf-nd.bayern.de. (pm)

Themen Folgen