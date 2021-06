Residenzschloss Oettingen öffnet seine Tore

Führungen und Konzerte laden nach der Zwangspause wieder in das hochherrschaftliche Gebäude ein

Es ist so weit: Die lang ersehnte Kultur kehrt allmählich zurück. Nach 15 Monaten Pandemie öffnet nun auch wieder das Residenzschloss in Oettingen. Führungen, Konzerte und auch Programme für Kinder soll es wieder geben. Die fürstliche Verwaltung hat ein komplett neues Konzept entwickelt. Somit werden künftig vermehrt die Wünsche der Besucher berücksichtigt, und exklusive Privatführungen können gebucht werden. Am kommenden Samstag, 26. Juni, wird die Saison eröffnet. Und das ist geboten:

Bisher gab es Führungen durch die Residenzräume und Führungen durch die Sonderausstellung. Dem vielfachen Wunsch, beide Führungen miteinander zu kombinieren, wurde nachgegangen, und somit werden künftig die Besucher zuerst durch die Sonderausstellung geführt, anschließend werden die ehemaligen Wohnräume der fürstlichen Familie im ersten Stock gezeigt und dann die Repräsentationsräume im zweiten Stock mit dem prächtigen Festsaal besucht.

Der Eingang bei der Führung ist künftig über das prächtige Portal im Süden, nach der Besichtigung der Ausstellung geht es über die sogenannte weiße Treppe in den ersten Stock. Nach der Besichtigung des zweiten Stocks verlässt man das Schloss über das Treppenhaus im Osten und betritt dann den Schlosshof. Für alle Kultur- und Kunstfreunde eine interessante und abwechslungsreiche Führung. Die öffentlichen Führungen finden am Samstag, Sonn- und Feiertag um jeweils 14 Uhr statt. Die erste Führung für diese Saison gibt es am 26. Juni um 14 Uhr.

An den Wochentagen Dienstag bis einschließlich Freitag haben Besucher die Möglichkeit, private Führungen zur gewünschten Zeit zu buchen. Reservierungen sind möglich am Vortag bis 12 Uhr unter der E-Mail-Adresse: kanzlei@oettingen-spielberg.de oder Telefon 09082/969424.

Behandelt werden in der Ausstellung die unterschiedlichen Facetten der nahezu 900-jährigen Geschichte des Fürstenhauses, die Familiengeschichte und die Verbindungen zu den größten Herrschaftshäusern weltweit, Religion und Erziehung am Hofe, Forst, Jagd und viele weitere Themen. Erweitert wurde die Sonderausstellung durch ein prächtiges Prinzessinnenschlafzimmer aus dem 18. Jahrhundert. In diesem Raum befindet sich außerdem das Necessaire der Prinzessin Franziska aus dem Jahre 1919 mit zehn verschiedenen Flaconfläschchen mit Deckel, Glasschalen und Flaschen ebenso wie 13 verschiedene Nagel- und Nähgeräte, darunter auch Korsetthaken.

Die beliebten Kinderführungen finden auch dieses Jahr wieder in den Sommerferien statt. Die Märchenführungen lauten: „Auf den Spuren der Gebrüder Grimm märchenhaft und entdeckerisch durchs Schloss“ (5. August), „Schneewittchen“ (26. August) und „Aschenputtel“, jeweils 14 Uhr.

„Prinz und Prinzessin“: Sonderführung für Kinder, wer verkleidet erscheint, erhält freien Eintritt (12. August und 2. September, jeweils 14 Uhr). Kindergärten und Schulen können die Führungen jederzeit zum gewünschten Termin reservieren.

Das Kuratorium Oettinger Residenzkonzerte hat auch für dieses Jahr wieder ein hochkarätiges Programm zusammengestellt. Der Auftakt ist das Klassik-Open-Air im Schlosshof am Sonntag, 4. Juli, um 17 und um 19 Uhr. Infos zu diesem und weiteren Konzerten gibt es unter www.oettinger-residenzkonzerte.de sowie bei der Touristinfo Oettingen, Telefon 09082/70952. (dz)

Für die Führungen gelten die jeweils gültigen Hygieneregeln. Ob im August die beliebten Schloss-&-Schampus-Führungen stattfinden können, hängt von den dann geltenden Auflagen ab. Mehr dazu unter 09082/9694-24, E-Mail: Kanzlei@Oettingen-Spielberg.de, www.Oettingen-Spielberg.de.