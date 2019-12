vor 2 Min.

Projekt vermittelt Ärzte

Landrat betont den Austausch bei Gesundheitsregion plus

Ein Arzt wird im Landkreis gesucht – gefunden wird er mithilfe des Projektes Gesundheitsregion plus. Das will der Landkreis Donau-Ries in den kommenden fünf Jahren weiterführen – sofern es eine Förderung vom Freistaat gibt. Das Projekt begann vor fünf Jahren und sollte die Gesundheitsversorgung in Wohnortnähe sicherstellen. Auch sollten alle Akteure miteinander vernetzt werden.

Jürgen Busse, Vorstand des gemeinsamen Kommunalunternehmens Kliniken und Seniorenheime Donau-Ries (gKU) und Julia Lux, die für das Projektmanagement zuständig ist, befürworteten im Kreisausschuss eine Fortführung. Lux schilderte, dass in Oettingen eine Geschäftsstelle eingerichtet wurde, man habe entsprechende Strukturen und Netzwerke aufgebaut. Schwerpunkte der vergangenen Jahre seien die Themen psychische Gesundheit bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Seniorengesundheit sowie sexuell übertragbare Krankheiten gewesen. Die Gesundheitsregion plus werde zu einer zentralen Anlaufstelle für landkreisweite Projekte im Gesundheitswesen, schilderte Lux.

Landrat Stefan Rößle sagte, dass es viele Gespräche gebe: „Das Wichtigste ist die Idee, die dahinter- steckt, dass man den ambulanten und stationären Sektor zusammenbekommt und sich austauscht.“ Im Einzelfall könne auch Hilfe geleistet werden, so habe man über das Projekt und das dazugehörige Netzwerk 15 niedergelassene Ärzte und Krankenhausärzte gefunden.

Die genaue Aufteilung der Kosten war im Aussschuss nicht klar. Rößle sagte, man werde das noch einmal aufbereiten. Der Punkt zum Kosten- und Finanzierungsplan wurde daher aus dem Beschluss ausgenommen. (jltr)

