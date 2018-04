06:20 Uhr

Projekte noch ein Jahr in der Warteschleife

In Bäumenheim stehen teure Vorhaben an. Es habe sich ein Investitionsstau von 26 Millionen Euro gebildet, heißt es von der CSU. SPD-Fraktionschef sieht die Ursache dafür aber in der „Untätigkeit der früheren CSU-Bürgermeister“.

Von Helmut Bissinger

Die Zahlen sind nicht ganz neu, doch verdeutlichen sie das Dilemma, in dem die eigentlich durch hohe Einnahmen bei der Gewerbesteuer gut ausgestattete Industriegemeinde Bäumenheim steckt: Auf 26 Millionen Euro hat sich nach Berechnungen von CSU/Junge Liste-Fraktionschef Andreas Mayer der Investitionsstau summiert. Dass angesichts der großen Herausforderungen die Kritik immer lauter werde, dass „mehr erledigt werden müsste“, kann einer nicht verstehen: SPD-Fraktionssprecher Christian Scholz.

Man komme gut voran, bemerkte Scholz zum Abschluss der Haushaltsberatungen im Gemeinderat. Aber: „Bei manchen Bemerkungen könnte man glauben, dass das Hallenbad, das Wasserhaus, die Schule, die Spielplätze und so vieles mehr erst seit drei Jahren marode sind.“ Tatsächlich aber, so Scholz, seien „in den letzten 36 CSU-Bürgermeister-Jahren die notwendigen Maßnahmen verpennt und verschludert worden“.

Andreas Mayer gab sich kämpferisch: „So wie bisher, wollen und können wir nicht weiter machen.“ Er kündigte an, dass seine Gruppierung dem Etat im kommenden Jahr endgültig nicht mehr zustimmen werde, „wenn wir im Verwaltungshaushalt dann keine Verbesserung sehen“.

Bürgermeister Martin Paninka (SPD) freute sich, dass es geglückt sei, den Haushalt so früh zu präsentieren wie in Bäumenheim „seit fast 30 Jahren nicht mehr“. Er habe damit sein vor Jahren gegebenes Versprechen eingehalten. Dass trotz der sprudelnden Zahlungen der Unternehmen in Bäumenheim der finanzielle Spielraum eingeschränkt ist, schwang in Paninkas Ausführungen zum Haushalt zwischen den Zeilen mit.

Am Ende des Jahres wird Bäumenheim mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 543 Euro (was einem Schuldenberg von 2,87 Millionen Euro entspricht) noch unter dem Landesdurchschnitt von Kommunen vergleichbarer Größe liegen. Dass dies im Hinblick der anstehenden Großprojekte nicht so bleiben wird, lässt ein Blick in den Finanzplan erahnen. Eigentlich hätte man schon 2017 einige der unumgänglichen Mammutaufgaben bewältigen wollen, doch die Planungen dafür haben sich verzögert. Und auch 2018 wird noch ein „Jahr der Vorbereitungen“ bleiben, wie Bürgermeister Paninka sich der Charakterisierung des Haushalts durch seine Kämmerin Johanna Ellinger anschloss.

Der Haushalt (letztlich einstimmig verabschiedet) schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 19,4 Millionen Euro ab. „Nach mageren Jahren“, so der Rathaus-Chef, „bewegen wir uns langsam wieder auf die Volumen-Schallmauer von 20 Millionen Euro zu“.

Dass man keine neuen Kredite aufnehmen muss, ist der Tatsache geschuldet, dass aus der Rücklage rund 2,5 Millionen Euro entnommen und Bausparverträge in Höhe von mehr als einer Million Euro zugeteilt werden. Deutlich mehr als eine halbe Million ist an staatlichen Zuwendungen (hauptsächlich für die Ortskernsanierung) zu erwarten.

Sorgenfalten bildeten sich auf der Stirn des Bürgermeisters ab, als er auf die Kreisumlage zu sprechen kam. 1,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr habe die Kommune abzuführen, obwohl diese Umlage gesenkt worden war. Rund 4,6 Millionen Euro fließen aus Bäumenheim in diesem Jahr an den Landkreis, weitere 1,5 Millionen Euro als Gewerbesteuerumlage an Bund und Land. Ein großer Brocken auf der Ausgabenseite sind aber auch die Personalkosten: Mehr als 2,5 Millionen Euro werden dafür fällig. Mit Kosten in Höhe von 600000 Euro rechnet die Kämmerin bei der Abwasserbeseitigung (die Abgabe an den Abwasserzweckverband „Schmuttermündung“ eingerechnet).

Traditionell konservativ oder, wie es Paninka bezeichnete, „vorsichtig“ angesetzt, wurden die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer. 6,2 Millionen Euro sollen in die Kassen sprudeln, weitere 2,6 Millionen Euro aus der Einkommenssteuer-Beteiligung.

Auch 2018 wird Bäumenheim für Planer und Gutachter viel Geld ausgeben, wie ein Studium des Haushalt-Kompendiums zeigt. Der weitere Ausbau der Hauptstraße, das Multifunktionshaus an der Nordseite des Marktplatzes, die Sanierungen von Schule, Hallenbad, Schmutterhalle (vielleicht auch Neubau) und die möglichen Kosten bei einer noch nicht entschiedenen Verlegung der Mertinger Straße (und einem Gewerbegebiet) sind die Hauptaufgaben, die es zu planen gilt. Auch soll ein Nutzungskonzept für das ehemalige Gasthaus Sonne erarbeitet werden, das sich neuerdings offensichtlich im Besitz der Kommune befindet. Die Kosten für den Erwerb der Immobilie blieben auch bei der Etatberatung im Dunkeln.

Rund 410000 Euro nimmt die Gemeinde in die Hand, um einen ersten Teil ihres ehrgeizigen Spielplatzkonzeptes umzusetzen. Der barrierefreie Umbau des Rathauses (mit Außenlift) soll 325000 Euro kosten, die Sanierung des Wasserhauses 200000 Euro. Für den Bau der Wasserwachtstation (mit öffentlichen Toiletten am Baggersee in Hamlar) sind 60000 Euro vorgesehen, für das Kunstwerk am Kreisverkehr an der Ortseinfahrt weitere 60000 Euro. Mit der gleichen Summe soll die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Schließlich brachte Paninka ein altbekanntes Thema aufs Tablett: die Defizite der kommunalen Einrichtungen. Sie würden ständig von der Kommunalaufsicht bemängelt. Allein für das Hallenbad beträgt es 252000 Euro, zur Wasserversorgung schießt die Gemeinde 120000 Euro zu, zur Abwassergebühr rund 21000 Euro. Es sei „unerlässlich“ für eine erhebliche Verbesserung der Kostendeckungsrate zu sorgen. Einige Satzungen seien bereits überarbeitet worden, andere sollen folgen. Auch dazu hat Christian Scholz seine Meinung: „Seit einem SPD-Bürgermeister wird eine Gebühr nach der anderen angepackt.“ Die Drängler, die darauf hinwiesen, was alles zu tun sei, hätte er sich, so Scholz, in den vergangenen 36 Jahren gewünscht.

