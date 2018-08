vor 35 Min.

Prozess: Messerschnitt nach Kuss vor Kneipe

Ehemalige Freunde treffen sich als Opfer und Täter vor dem Landgericht. Einer von ihnen muss sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags verantworten.

Von Verena Mörzl

Dieser Messerschnitt vor einer Nördlinger Kneipe hätte gravierende Folgen haben können. Am Ende merkt das Opfer nicht einmal, dass die Klinge eines Taschenmessers an seinem Hals entlang glitt und ihn schnitt. Der mutmaßliche Täter muss sich aktuell vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Das Schwurgericht muss nun klären, welche Strafe den Mann erwartet.

Der Prozess gegen den 27-jährigen Nördlinger startet am Donnerstag. Er soll nach einem Gerangel mit einem Taschenmesser auf seinen Freund losgegangen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann wegen körperlicher Misshandlung mit einem gefährlichen Werkzeug versuchten Totschlag vor.

Streit wegen einer Frau

Zum Vorwurf der Tat äußert sich am Donnerstag der Verteidiger Bernd Scharinger als erstes. Es treffe zu, dass sein Mandant dem Freund die Verletzung mit einem Taschenmesser zugefügt habe. Demnach soll es einen Streit wegen einer Frau gegeben haben, in die der Angeklagte Claudio E.* (Name geändert) offenbar verliebt war. E. wollte, dass sein Freund die Finger von ihr lässt. Schließlich soll E. von seinem Kontrahenten geschubst worden sein. Warum der 27-Jährige aber dann das Taschenmesser zückte, könne niemand erklären, sagt Scharinger weiter.

Die Vorsitzende des Schwurgerichts, Richterin Susanne Riedel-Mitterwieser, hakt beim Angeklagten nach, will vor allem wissen, wie viel die Männer getrunken hatten, warum der Nördlinger ein Messer bei sich trug und ob zwischen den Freunden schon des Öfteren ein Konkurrenzverhältnis gegenüber Frauen bestanden habe. Neben den Gedächtnislücken will sich der Angeklagte erinnern, dass seine Gruppe eine Flasche Wodka zum Vorglühen hatte und in der Nördlinger Kneipe ebenfalls ein oder zwei Flaschen Wodka gekippt wurden. Zudem soll er mehrere Gläser Whiskey-Cola und Desperados getrunken haben. All das in Kombination mit den vom Arzt verschriebenen Antidepressiva habe ihn sehr betrunken gemacht. Das Taschenmesser sei in seiner Arbeitsjacke gesteckt, genau wie unter anderem ein Schraubenzieher.

Opfer sieht Anzeige als „Riesenfehler“

Nach ersten Zeugenaussagen soll der Geschädigte die junge Frau vor dessen Augen geküsst haben. Es wird bestätigt, dass es zu einem Gerangel gekommen sei, bei dem die Streithähne zu Boden gingen. Sie richteten sich aber wieder auf und gingen vorerst auseinander. Ein Angestellter der Kneipe habe die Messerbewegung des Angeklagten dann erkannt, noch abwehren und ihm das Werkzeug dann abnehmen können. Der Geschädigte merkte eigenen Angaben zufolge den Schnitt am Hals zunächst nicht.

Erst ein anderer habe ihn auf die vom Arzt oberflächlich bewertete Verletzung aufmerksam gemacht. Außerdem sagt das Opfer, dass er die Anzeige rückgängig machen würde, wenn er könnte, beschrieb sie als „Riesenfehler“. Freunde hätten ihn dazu gedrängt. Er habe nicht gerechnet, dass es sich bei dem Vorfall um versuchten Totschlag handeln würde. Der Angeklagte befindet sich seit November 2017 in Untersuchungshaft, hatte eine offene Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung aus dem Jahr 2015. Das Opfer fühlt sich schuldig gegenüber seinem Freund, weil es nicht die erste Frau gewesen sein soll, die er ihm weggeschnappt hat. Der Tod vom schwerkranken Vater des Angeklagten soll dieses Gefühl in ihm dann noch verstärkt haben.

Zwei Zeugen kommen nicht

Zwei Zeugen sind nicht zur Verhandlung erschienen, sollen aber noch gehört werden. Der Prozess wird bis Montag ausgesetzt. Während Verteidiger Scharinger und Staatsanwältin Martina Neuhierl auf die beiden verzichtet hätten, besteht die Vorsitzende auf deren Aussage. Nach der Mittagspause weist Riedel-Mitterwieser außerdem darauf hin, dass bei dem Angeklagten anstelle von versuchtem Totschlag auch versuchter Mord mit dem Mordmerkmal Heimtücke in Betracht kommen könnte.

Versuchter Totschlag wird dann zum versuchten Mord, wenn ein sogenanntes Mordmerkmal vorliegt. Nach Paragraf 211 Absatz 2 des Strafgesetzbuchs ist Mörder, wer unter anderem aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet – bei versuchten Mord äquivalent. Weitere vier Verhandlungstage sind bislang bis zum 21. September angesetzt.

