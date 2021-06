Donauwörth

vor 40 Min.

Gefesselten Betrunkenen geschlagen? Gericht verurteilt Polizisten

Plus Das Amtsgericht verurteilt zwei Polizisten. Einer soll in einer Klinik in Donauwörth einen gefesselten Betrunkenen geschlagen haben, der ihn angespuckt hatte.

Von Wolfgang Widemann

Es ist ein Einsatz, wie ihn die Polizeiinspektion Donauwörth fast schon regelmäßig erlebt. Ein junger Mann – er ist durch diverse Delikte den Gesetzeshütern kein Unbekannter – liegt an einem Nachmittag im Frühjahr 2020 in der Großen Kreisstadt auf der Straße, ist offensichtlich stark alkoholisiert und blutet am Kopf. Der Rettungsdienst bringt den Verletzten ins örtliche Krankenhaus in die Notaufnahme. Der Mann ist aggressiv, deshalb wird die Polizei benötigt. Die Behandlung zieht sich hin, deshalb lösen zwei Beamte der Nachtschicht ihre Kollegen ab, um den Betrunkenen weiter im Zaum zu halten, der um sich schlägt und alle Personen, die mit ihm beschäftigt sind, übel beleidigt. Normalerweise enden solche Fälle mit einer Anzeige gegen den „Patienten“. Nach den Vorkommnissen an jenem 22. Mai kommt es ganz anders.

