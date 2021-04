Psychologin zum Welt-Geschwistertag: Die längsten Begleiter

Plus Was bedeutet es, mit Schwestern und Brüdern aufzuwachsen? Diplom-Psychologin Christiane Schuler weiß es.

Einzelkinder oder Großfamilie, Patchwork oder klassisches Vater-Mutter-Kind-Modell? Heutzutage gibt es viele Formen von Familienleben und damit verbunden sind immer auch die Geschwister-Konstellationen. Der Welt-Geschwistertag am heutigen 10. April will auf all das aufmerksam machen und auf die Bedeutung von Geschwistern hinweisen, die für jeden einzelnen in der Entwicklung eine Rolle spielen – ganz egal ob wir nun Brüder und Schwestern haben oder nicht. Wir sprachen mit Diplom-Psychologin Christiane Schuler von der Fachstelle für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung am Landratsamt über dieses Thema.

Frau Schuler, Für die deutsche Durchschnittsfamilie gilt: Die Eltern sind verheiratet und haben zwei Kinder. Darüber hinaus gibt es vielfältige Familienmodelle. Welche sind das?

Christiane Schuler: Neben der sogenannten Kernfamilie, bestehend aus Vater-Mutter-Kind/ern, gibt es heute vor allem folgende Familienmodelle: Einelternfamilie, Stieffamilie, Patchworkfamilie, Adoptivfamilie, Pflegefamilie, Regenbogenfamilie, Mehrgenerationen-/Großfamilie und alternative Familienmodelle (Wohn- und Lebensprojekte) wie auch so genannte Wahlfamilien (bestehend aus Freunden beispielsweise). Diesen Modellen ist allen gemeinsam, dass ein oder zwei Erwachsene und Kind/Kinder in unterschiedlichen Konstellationen zusammenleben.

Zwei Drittel aller Kinder in Deutschland wachsen mit mindestens einer Schwester oder einem Bruder auf. Ein Drittel der Kinder sind Einzelkinder.

In sieben bis 13 Prozent aller Haushalte in Deutschland leben Kinder in Stieffamilien. Das heißt, die Eltern sind getrennt, geschieden oder verwitwet und leben mit neuem Partner zusammen. Kinder leben dort in sehr unterschiedlichen Konstellationen: als Einzelkind, als leibliche Geschwister, mit Stiefgeschwistern, Pflegegeschwistern, Adoptivgeschwistern oder Halbgeschwistern. Sie verbringen dabei in Abhängigkeit der Familiensituation (Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil und Umgang mit dem anderen Elternteil, Wechselmodell) unterschiedlich viel Zeit mit diesen Familienmitgliedern.

Geschwister müssen ihren Platz in der Familie finden

Was bedeutet das alles für die Geschwister-Konstellationen?

Schuler: Die Möglichkeiten der verschiedenen Rollen, die von den einzelnen Kindern übernommen und geübt werden können, sind – je nach Art des Familienmodells – sehr vielfältig. Ein Kind wählt seine Position in der Familie nicht frei. Es wird als erstes Kind, als zweites Kind, als Sandwichkind oder als Nesthäkchen geboren. Es muss in der Geschwisterreihe seinen Platz finden. Unter lauter Brüdern stellt sich dies für einen Buben anders dar als für ein Mädchen.

Welche Themen erleben die Kinder dabei?

Schuler: Konkurrenz und Abgrenzung, Vorbild und Identifikationsmöglichkeit, Nähe und Distanz: das sind Themen und Aufgaben, die Geschwister miteinander erleben und lernen. Wie konflikthaft diese Prozesse sich gestalten, hängt im Wesentlichen von den Eltern und deren Einstellung zu den einzelnen Kindern ab. Kinder wollen von ihren Eltern geliebt, in ihrer Individualität wahrgenommen und geachtet werden.

Weichen wir vom klassischen Modell Vater-Mutter-Kinder ab. Welche Positionen ergeben sich für Kinder in Stief- und Patchworkfamilien?

Schuler: Diese Positionen der Kinder verändern sich durch das Hinzukommen von weiteren Kindern des neuen Lebenspartners. Oder es kommt ein kleines Geschwisterkind auf die Welt, das als einziges der Kinder das gemeinsame Kind der Eltern ist und damit das einzige Nicht-Stiefkind darstellt. Das bislang jüngste Kind verliert damit seine Position als Nesthäkchen und wird nun eine große Schwester oder ein großer Bruder des jüngsten Kindes. Im Kampf um die elterliche Zuneigung und Aufmerksamkeit spielen alle diese Faktoren eine wichtige Rolle.

Eine Beziehung mit Geschwistern kann man nicht beenden

Warum sind Geschwister prägend für die individuelle Entwicklung? Da gibt es ja nicht nur Harmonie, sondern oft auch Konkurrenz und Streit.

Schuler: Geschwister sind die längsten Begleiter in unserem Leben. Diese Beziehung ist unaufkündbar. Wir erleben mit ihnen alle Nuancen von Nähe, Zuneigung, Unterstützung, Ablehnung, Konkurrenz, Konflikt und Versöhnung. Dieser Schatz an Gefühlen, Denkmustern und Handlungsstrategien, den wir mit unseren Geschwistern entwickeln, prägen unsere Grundmuster für den Umgang mit der Welt. Sie dienen uns häufig als Vorlage für andere Beziehungen wie Freundschaften oder Partnerbeziehungen. Sie können damit eine wirkliche Ressource darstellen. Immer vorausgesetzt, die geschwisterliche Beziehung wurde und wird als überwiegend positiv erlebt. Konflikthafte Geschwisterkinderbeziehungen hingegen stellen ein Risiko für spätere Beziehungen dar. Es ist die Aufgabe von Eltern, konflikthafte Beziehungen zwischen ihren Kindern zu verändern und aufzulösen.

Was macht das Aufwachsen mit Geschwistern mit unserem Sozialverhalten?

Schuler: Geschwister gehören derselben Generation an. Sie stellen ein eigenes System innerhalb der Familie dar. In diesem System wird gespielt, geschmust, gestritten und sich versöhnt. Wir lernen dort zwischenmenschliche Konflikte auszutragen und Lösungen zu finden. Der gemeinsame Alltag stellt eine permanente Bühne für komische, tragische wie auch liebevolle Szenen dar. Wir erleben Niederlagen, Siege und Happy Ends. Im ständigen Wechsel. Gewissermaßen ein Camp für das Erlernen von Alltagskompetenzen im Miteinander und auch Gegeneinander mit Gleichaltrigen. Damit wird deutlich, dass der Altersabstand zwischen Geschwistern eine große Rolle spielt, wie ähnlich sich Bedürfnisse sind. Das Geschlecht des Geschwisters kann Identifikation erleichtern wie auch Konkurrenz fördern.

Ist es besser, Einzelkind zu sein oder Geschwister zu haben?

Schuler: Für Einzelkinder übernehmen diese Aufgaben Freunde, die dann Wahlgeschwister sind. Einzelkinder und Geschwisterkinder – beide können glücklich und sozial kompetent heranwachsen. Tatsächlich erhalten Einzelkinder mehr ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern als Geschwisterkinder. Um diese elterliche Aufmerksamkeit und Zuwendung wird unter Geschwistern tatsächlich am heftigsten gekämpft.

