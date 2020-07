vor 49 Min.

Puppen von Käthe Kruse in neuer Mode

Puppen von Käthe Kruse schmücken das Schaufenster in der Reichsstraße in Donauwörth.

Zusammen mit der Städtischen Tourist-Information und dem Käthe-Kruse-Puppen-Museum hat die Firma H&M in der Donauwörther Reichsstraße ihre neuen Schaufenster für die anstehende Ferienzeit dekoriert.

Die Idee dahinter: „Urlaub für Daheimgebliebene“. Die Fenster rechts neben dem Eingang zeigen eine Puppenszene mit kostbaren historischen Käthe-Kruse-Schaufensterfiguren, die mit der aktuellen Mode eingekleidet wurden. Ein Transparent listet wertvolle Tipps für die „freie Zeit“ zu Hause auf und gibt Hinweise auf die neue Sonderausstellung im Käthe-Kruse-Puppen-Museum, auf die bunte Palette der Themen-Stadtführungen, die Aktionen der Stadtbibliothek und vieles andere mehr. Ein entsprechender 36-seitiger Prospekt unter dem Titel „Freie Zeit“ liegt in der H&M-Filiale in der Reichsstraße, den Museen und in der Städtischen Tourist-Information im Donauwörther Rathaus kostenfrei aus. Den Prospekt „Freie Zeit“ gibt es zudem auf der Website der Stadt Donauwörth zum Downloaden. (pm)

