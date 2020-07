11:33 Uhr

Quad überschlägt sich – Beifahrerin wird schwer verletzt

Zwei Personen hat es in der Parkstadt mit einem Quad überschlagen.

Ein Mann und seine Begleitung hat es am Dienstag mit einem Quad in der Parkstadt überschlagen. Die Polizei spricht von "Glück im Unglück".

Ein Quadfahrer und seine Begleitung hat es am Dienstagabend auf einem Kiesweg in der Parkstadt mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Obwohl sich die Beifahrerin dabei schwere Rippenprellungen zuzog, sprach die Polizeiinspektion Donauwörth von „außerordentlichem Glück im Unglück“.

Der 40-Jährige und die 36-Jährige waren gegen 21.25 Uhr auf einem gekiesten Feldweg unterwegs, welcher unterhalb der Sandgrube am Wichtelesberg in Richtung Schellenbergstraße verläuft. Auf etwa der Hälfte der Strecke kam der 40-Jährige augenscheinlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der geschotterten Verkehrsfläche ab und driftete mit der rechten Fahrzeugseite in einen Graben, der eingewachsenen und schlecht sichtbar war. Daraufhin fädelte der rechte Vorderreifen des Quads ein, das Fahrzeug fuhr noch einiger Meter weiter, schnellte dann jedoch hoch, überschlug sich und landete wieder auf den Rädern.

Frau kommt mit schweren Rippenprellungen in die Donau-Ries-Klinik

Die Beifahrerin erlitt durch den Unfall schwere Rippenprellungen auf der gesamten linken Körperseite und musste von einen verständigten Notarzt erstversorgt. Der Rettungswagen brachte die Verletzte in die Donau-Ries-Klinik. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Quad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Mann muss sich wegen einer Straftat der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. (dz)

