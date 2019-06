vor 35 Min.

Radeln für den Klimaschutz

Die Donauwörther schwingen sich wieder einmal im Rahmen der beliebten Aktion auf das Fahrrad, um mehr für die Natur, aber auch für die eigene Fitness zu tun

Es ist inzwischen fast schon zur guten Tradition geworden: Das Donauwörther Stadtradeln, das in diesem Jahr vom 2. bis zum 22. Juli stattfindet. Bereits zum vierten Mal treten Donauwörther Bürger in die Pedale, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen für das Umsteigen auf´s Fahrrad und für mehr Klimaschutz. „Darüber hinaus können uns die Teilnehmer während der Aktion auf Mängel und Missstände im Radverkehrsnetz aufmerksam machen, die wir hinterher überprüfen und wenn möglich abstellen“, meint Andreas Reiner, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Donauwörth. „Das funktioniert über sogenannte Rad-ar-Meldungen, die Teilnehmer mithilfe einer App an die Stadt Donauwörth senden können.“ Nach dem Ende des Stadtradelns bekommen die besten Einzelradler und das beste Team wieder attraktive Preise verliehen.

Drei Wochen lang werden Kilometer gezählt

Über die Internetseite www.stadtradeln.de/donauwoerth können sich alle Personen, die in Donauwörth leben oder arbeiten bei einem Fahrradteam anmelden oder ein eigenes gründen. Über drei Wochen werden dann alle Kilometer gezählt, die man mit dem Fahrrad geradelt hat. In dieser Zeit also ein extra Anreiz, auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Rad zu nehmen. „Bei Kurzstrecken lohnt es sich sowieso eher, das Fahrrad anstelle des Autos zu nehmen“, so Reiner, „wenn man den Verkehr bedenkt, kommt man im Stadtgebiet so oft schneller voran“.

Die Auftaktveranstaltung, das „Anradeln“, findet am 2. Juli um 17 Uhr statt: Treffpunkt ist in der Hindenburgstraße am Cafè La Kami. Danach werden mit einer kleinen Rundfahrt die ersten Kilometer für das Stadtradeln gesammelt. Alle Donauwörther Bürger sind zum Anradeln eingeladen.

Das Stadtradeln ist eine Aktion des Klima-Bündnisses und wird heuer bundesweit zum zwölften Mal veranstaltet. Mit rund 300.000 Teilnehmern in zahlreichen Städten findet die Aktion inzwischen breite Beachtung. Das Stadtradeln ruft dazu auf, drei Wochen lang auf das Auto zu verzichten und so auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Info Die ersten Teilnehmer haben sich in Donauwörth bereits angemeldet. Weitere Informationen rund um die bundesweite Aktion gibt es beim Radverkehrsbeauftragten der Stadt Donauwörth, Andreas Reiner, unter der Telefonnummer 0906/789-632.

