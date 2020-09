vor 17 Min.

Radfahrer in Oberndorf ist mit 3,5 Promille unterwegs

Betrunkener stürzt bei Oberndorf von seinem E-Bike in ein Feld. Als die Polizisten einen Alkoholtest machten, staunten sie über das Ergebnis nicht schlecht.

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Sonntag gegen 14 Uhr in Oberndorf einen Radfahrer gemeldet, der im angrenzenden Feld zur Straße liegen würde, der aber keine Verletzungen haben wollte. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass ein 45-Jähriger alleinbeteiligt von einem E-Bike gestürzt war. Dabei wurde er am Kopf verletzt. Ein Sachschaden konnte nicht festgestellt werden. Die Ursache des Sturzes erklärte sich schnell: Die Gesetzeshüter nahmen bei dem Mann starken Alkoholgeruch wahr – ein Test ergab einen Wert über 3,5 Promille. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Radfahrer hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten. Die Promille-Obergrenze liegt für Fahrradfahrer bei 1,6.

