21.04.2019

Radfahrer liegt mit vier Promille im Blut auf der Straße

Passanten finden einen Mann, der bewusstlos auf der Straße liegt. Die Beamten staunen beim Alkoholtest nicht schlecht.

Ein Mann ist am Samstagabend gegen 19 Uhr so betrunken gewesen, dass er in Wemding mit seinem Fahrrad auf der Straße umgekippt und liegen geblieben ist. Passanten entdeckten den 34-Jährigen in der Harburger Straße und alarmierten die Polizei.

34-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Eine Überprüfung des Mannes durch die Streife der Polizeiinspektion Donauwörth ergab, dass dieser sichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten staunten nicht schlecht: Der Mann war an diesem Tag mit seinem Fahrrad mit etwa 4,1 Promille unterwegs gewesen. Bei dem Radfahrer, der bei dem Sturz unverletzt blieb, wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Da dieser momentan über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt. (dz)

