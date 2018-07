vor 17 Min.

Radfahrer stürzt nachts und bleibt hilflos liegen

Ein Fahrradfahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in einen Graben gestürzt.

52-Jähriger lag im Graben. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr einen verunglückten Radfahrer nahe dem Radweg von Schäfstall in Richtung Zirgesheim. Nach Angaben der Polizei lag der 52-jährige Donauwörther in einem Graben zwischen der Staatsstraße und dem Radweg. Dort war er vermutlich schon im Laufe der Nacht vom Weg abgekommen, gegen einen Durchlass geprallt, gestürzt und verletzt und hilflos liegen geblieben. Als er von dem Helfer gefunden wurde war er stark unterkühlt und augenscheinlich schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam nach notärztlicher Erstversorgung in die Donau-Ries Klinik. Zum genauen Unfallhergang konnte er noch nicht befragt werden.

