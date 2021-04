Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ein Mann rutscht mit dem Fahrrad aus der Pedale und stürzt. Obwohl das Rad kaum beschädigt ist, muss er ins Krankenhaus.

Der Fahrer eines Elektrofahrrads ist am Donnerstag in Daiting verunglückt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der 63-Jährige Zigaretten gekauft und war um 19.30 Uhr in der St.-Martin-Straße unterwegs. Bei voller Fahrt rutschte ein Fuß aus dem Riemenpedal.

Der Mann geriet ins Straucheln und stürzte. Nach ersten Erkenntnissen brach sich der Rentner ein Handgelenk sowie einen Arm.

Radfahrer stürzt in Daiting: Mann muss operiert werden

Der Rettungsdienst brachte den Radler ins Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Am Zweirad entstand nur geringer Schaden. (dz)

