vor 20 Min.

Radfahrerin prallt mit Kopf gegen Betonwand

In diesem diesem alten Eisenbahntunnel in Donauwörth ist eine Radfahrerin gegen die Wand geprallt.

Bei der Fahrt durch den alten Eisenbahntunnel Richtung Promenade stürzte eine Donauwörtherin vom Rad und verletzte sich am Kopf.

Am Sonntagmittag ist im alten Bahntunnel in Donauwörth eine Radfahrerin verunglückt. Die 56-jährige Donauwörtherin fuhr das Ruhetal entlang und wollte über den alten Eisenbahntunnel in die Promenade weiter. Der Tunnel hat in diesem Bereich eine Engstelle.

Nachdem die Fahrradfahrerin dort vermutlich nicht mit Gegenverkehr rechnete, musste sie unvermittelt einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen und prallte in der Folge sowohl mit dem Fahrrad als auch ihrem Kopf gegen die Tunnelwand.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Die Frau kam mit Kopfverletzungen per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth, wo sie stationär aufgenommen werden musste. Sie trug keinen Helm. An dieser Stelle weist die Polizeiinspektion Donauwörth erneut darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelmes hilft, schwere Kopfverletzungen zu vermeiden oder zumindest abzumildern, heißt es im Polizeibericht. (dz)

Themen Folgen