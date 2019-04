10:45 Uhr

Radfahrerin wird von Auto erfasst: Sie fährt ohne Helm

Eine Radfahrerin ist am Dienstagvormittag in Donauwörth von einem Auto erfasst worden.

Die 74-Jährige fährt einfach auf die Sallingerstraße, ohne die dortige „Schlafampel“ zu aktivieren. Was das ist und wie der Unfall genau passiert ist.

Eine Radfahrerin ist am Dienstagvormittag in Donauwörth von einem Auto erfasst worden. Die 74-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet die Polizei.

Die Frau wollte gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Sallingerstraße in Richtung „Am Alten Bahndamm“ an der dortigen Ampel überqueren. Hier handelt es sich den Beamten zufolge um eine sogenannte Schlafampel, die sich erst beim Knopfdruck einschaltet und damit Energie spart.

Um Energie zu sparen

Diese Art der Ampel zeigt nach dem Einschalten – durch Knopfdruck eines Fußgängers oder Radfahrers – zunächst „Grün“ für den Kfz-Verkehr, um dann später für diesen auf „Rot“ und zugleich auf „Grün“ für Fußgänger oder Radfahrer zu schalten. In der nächsten Grünphase für Autofahrer schaltet sie sich dann wieder vollständig ab.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betätigte die Radfahrerin den Anforderungstaster nicht und fuhr auf die Straße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Eine 70-jährige Autofahrerin, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Wagen auf der Sallingerstraße in nordwestlicher Richtung unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Verletzungen am Kopf

Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, wurde von dem Pkw erfasst und über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei zog sie sich eine Gehirnerschütterung sowie eine Kopfplatzwunde zu, heißt es von den Gesetzeshütern. Wegen der Verletzungen kam die Frau zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Donauwörth. Die 70-Jährige am Steuer des Wagens blieb unverletzt. An Auto und Fahrrad entstand durch die Kollision ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2700 Euro.

