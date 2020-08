13:53 Uhr

Radkontrollen in Donauwörth: 105 Verstöße in vier Stunden

Die Polizei hat am Mittwoch Fahrradfahrer in Donauwörth kontrolliert. Mehr als 100 Radler wurden verwarnt. Vor allem zwei Arten von Verstößen gab es.

Da sich in den vergangenen Monaten Beschwerden über Fahrradfahrer auf Gehwegen sowie eine nicht angepasste Geschwindigkeit in verkehrsberuhigten Bereichen sowie der Fußgängerzone im Ried gehäuft hatten, haben Beamte der Donauwörther Inspektion, unterstützt von einer Gruppe junger Bereitschaftspolizisten, am Mittwoch Kontrollen im Donauwörther Innenstadtbereich durchgeführt. Die in Absprache mit der Großen Kreisstadt erfolgte Aktion hatten vor allem eine Sensibilisierung der Radler zum Ziel.

Polizei sprach 105 Verwarnungen in Donauwörth aus

Von 15 bis 19 Uhr wurden von insgesamt zwölf Beamten parallel an mehreren Stellen auf der Insel Ried sowie in der Spitalstraße, Reichsstraße, Kapellstraße, Dillinger Straße, Bahnhofstraße und in der Pflegstraße Radfahrende angehalten und belehrt, die sich nicht an die geltenden Verkehrsregeln hielten. Verstöße waren den Gesetzeshütern zufolge vor allem das illegale Befahren von Gehwegen sowie eine deutliche Überschreitung der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich und in der für Radler freigegebenen Fußgängerzone der Altstadtinsel.

Bis auf wenige Ausnahmen zeigten sich alle beanstandeten Personen einsichtig. Insgesamt mussten während des Kontrollzeitraums 105 Personen angehalten werden, die sich nicht an die Vorgaben der Straßenverkehrsordnung hielten. Da die Präventivwirkung im Vordergrund stehen sollte, beließen es die Beamten in allen Fällen bei einer mündlichen Verwarnung. Entsprechende Kontrollaktionen werden in Zukunft fortgesetzt – dann allerdings auch mit gebührenpflichtiger Sanktion, kündigt die Polizei an. (dz)

