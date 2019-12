vor 20 Min.

Radler abends im Nebel auf der B2

Auf diesem Abschnitt der B2 bei Bäumenheim war am Samstagabend im Nebel ein Radler unterwegs - in falscher Richtung.

Ein Radfahrer auf der Bundesstraße bei Bäumenheim sorgt für Aufregung. Die Polizei warnt vor solchen Aktionen.

Ein Radfahrer auf der autobahnähnlich ausgebauten B2 bei Asbach-Bäumenheim hat am Samstagabend für Aufregung gesorgt. Laut Polizei meldeten gegen 21 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer per Notruf, dass bei dichtem Nebel in der Dunkelheit ein Radler auf der Bundesstraße unterwegs sei – dies zudem in falscher Fahrtrichtung. Die Ordnungshüter eilten zu besagtem Abschnitt, um Such- und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Auf dem Grünstreifen fanden die Beamten tatsächlich ein Fahrrad. Der Mann, der es benutzt hatte, war jedoch verschwunden.

Nach Angaben der Polizei kommt es laut Meldungen immer wieder vor, dass Radler auf der doppelspurigen B2 unterwegs sind, obwohl diese als Kraftfahrstraße ausgewiesen und damit für solche Verkehrsteilnehmer tabu ist. Die Unfallgefahr sei massiv. (dz)

