vor 25 Min.

Radler droht Autofahrer, "eins auf die Fresse" zu bekommen

Zwei Fahrradfahrer hatten den Mann mit seinem Pkw zuvor am Vorbeifahren gehindert. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Samstagnachmittag war ein Autofahrer in der Lechstraße in Genderkingen in westliche Richtung unterwegs. Er schloss dort auf zwei nebeneinander fahrende Radler auf, wobei der linke von beiden in der Mitte der Fahrbahn fuhr. Nachdem der Pkw-Fahrer nicht vorbeifahren konnte, hupte er die Fahrradfahrer einmal an. Beide blieben daraufhin stehen.

Polizei bittet um Hinweise

Einer von ihnen forderte den Autofahrer auf, zügig weiter zu fahren, da er ansonsten „eines auf die Fresse“ bekommen würde. Der Fahrradfahrer war mit einem grauen E-Bike unterwegs, war etwa 30 Jahre alt, schlank und trug seine schwarzen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter 09090/70070 entgegen. (dz)

