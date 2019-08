vor 18 Min.

Radler stürzt: Der Helm verhindert Schlimmeres

Der 50-Jährige prallt mit dem Kopf gegen eine Betonsäule. Der Unfall geht aber relativ glimpflich aus.

Ein 50-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg hatte am Donnerstag kurz vor 13 Uhr einen Unfall in Donaumünster. Nach Angaben der Polizei war auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Rettingen unterwegs, als er kurz vor der Donaubrücke aus Unachtsamkeit mit dem Vorderrad gegen den Bordstein fuhr.

Dadurch stürzte er und prallte frontal gegen eine Betonsäule einer Hofeinfahrt. Da er einen Radhelm trug, überstand er den Beamten zufolge den Aufprall mit dem Kopf relativ glimpflich. Der Helm ging bei dem Aufprall zu Bruch, konnte aber den Kopf schützen.

Der Mann kam mit mutmaßlich leichten Verletzungen mit dem Sanka in die Donau-Ries-Klinik. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

