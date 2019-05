10:36 Uhr

Radlerin stößt mit blindem Mann zusammen

Ein Mädchen stieß mit einem Blinden zusammen. Dann kam es zu einem Streit.

In der Donauwörther Birkenstraße ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zu einem kleinen Verkehrsunfall gekommen. Vor einem Wohnhaus wartete eine Autofahrerin auf ihren 56-jährigen Bruder aus dem Haus. Eine zehnjährige Fahrradfahrerin aus dem Nachbarhaus wich wegen des ordnungsgemäß geparkten Autos auf den Gehweg aus. Dabei stießen das Mädchen und der blinde 56-Jährige zusammen. Augenscheinliche Verletzungen waren nicht festzustellen. Weil die Mutter der Radlerin und die Autofahrerin aber in Streit gerieten, wurde die Polizei gerufen. Schließlich verspürte der Fußgänger leichte Schmerzen am Unterarm und begab sich in ärztliche Behandlung. Sachschaden entstand nicht. (dz)

