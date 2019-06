vor 18 Min.

Radlerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Der Pkw-Fahrer will in eine Parklücke einbiegen, übersieht aber eine Fahrradfahrerin neben sich. Die Kollision endet folgenreich, da die Frau keinen Helm trägt.

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde, hat sich am Dienstag in Rain ereignet. Das teilt die Polizei mit. Gegen 12 Uhr fuhr ein Auto auf der Hauptstraße in östlicher Richtung. Etwa in der Mitte der Innenstadt wollte der 75-jährige Fahrer nach rechts in eine freie, entlang der Straße verlaufende Parklücke einbiegen.

Der Mann bemerkte aber nicht, dass eine Radfahrerin rechts neben seinem Pkw herfuhr. Es kam zur Kollision, wobei die Frau stürzte und sich am Kopf verletzte. Sie wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. „Ein wichtiger Punkt“ aus Sicht der Beamten: Die Radlerin trug keinen Helm, ansonsten wäre sich unverletzt aus der Situation gekommen.

Am Auto entstand ein kleiner Lackschaden an der Stoßstange in Höhe von rund 150 Euro, das Fahrrad blieb schadenfrei.

