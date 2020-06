11:06 Uhr

Radmuttern an Auto gelockert: Fahrer merkt es zum Glück früh

Ein Buchdorfer war nach Ingolstadt unterwegs, als er ein Klackern hört. In einer Werkstatt wird die Ursache dafür schnell klar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein erneuter Fall von Manipulation an Fahrzeugrädern ist der Polizei Donauwörth am Dienstagabend angezeigt worden. Ein 50-jähriger Buchdorfer war gegen 9.30 Uhr, mit seinem Ford Focus von seinem Heimatort nach Ingolstadt unterwegs. Hierbei nahm er während der Fahrt eigener Aussage zufolge „klackernde Geräusche“ wahr und suchte deshalb eine Werkstatt auf.

Hier stellte sich schnell sich heraus, dass am linken Vorderrad des Wagens zwei Radmuttern komplett fehlten. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass diese im Zeitraum von 6. Mai – hier erfolgte ein Räderwechsel mit Nachkontrolle in der Werkstatt – bis 2. Juni von einer bislang unbekannten Person bewusst gelockert wurden.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Es kam zu keinem Unfall. Am Pkw wurde allerdings das Radlager beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Regelmäßige Standorte des Autos sind die Abt-Mayr-Straße in Buchdorf sowie die Adolf-Thomas-Straße in Monheim. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (pm)

