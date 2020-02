vor 32 Min.

Radwege: Weiterer Lückenschluss in Donauwörth

Plus Die Verbindung an der Zirgesheimer Straße in Donauwörth birgt Gefahren. Hier will die Stadt Donauwörth mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg nacharbeiten. Wo es sonst noch brennt in Donauwörth.

Von Thomas Hilgendorf

Zeitgleich zur Sitzung des Donauwörther Bauausschussesam Montag wurde in München eine interessante Studie der Hanns-Seidel-Stiftung vorgestellt. Sie beleuchtet das politische Interesse bei den Bayern. Das Resultat: Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen überregional demnach ganz weit oben – auf kommunaler Ebene ist es jedoch das Themenfeld Verkehr und Mobilität. Insofern war ein Punkt der Donauwörther Agenda brandaktuell und auch ziemlich dringend, handelt es sich doch um eine Gefahrenstelle, die entschärft werden sollte. Eine Stelle, an der sich bislang Rad- und Autofahrer ziemlich auf die Pelle Rücken.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Nadelöhr Kapellstraße Mit dem Rad durch die Kapellstraße und dann weiter auf der Zirgesheimer Straße unterwegs zu sein, das ist beileibe nicht vergnügungssteuerpflichtig. Vom Nadelöhr Kapellstraße einmal abgesehen finden sich Rad- und Autofahrer spätestens auf Höhe Arbeitsagentur erneut in eine Art Schlauch gedrängt. Diese Schwachstellen im Donauwörther Radwegenetz zwischen Kapellstraße und Ortsausgang Richtung Zirgesheim (beziehungsweise Höhe Hangbrücke) sollen weitgehend ausgeräumt werden. Oberbürgermeister Armin Neudert erklärte, dass es das Ziel sei, für die Radfahrer eine „Durchgängigkeit“ auf den Wegen zu schaffen. Von Sinn und Unsinn auf Donauwörths Radwegen Hierfür war zunächst angedacht, wie Ordnungsamtsleiter Konrad Nagl erläuterte, den Radweg direkt an der Donau entlang zu führen. Nun jedoch sollen die Verbesserungen direkt an der Staatsstraße 2215 erfolgen. Diese geschehen in Kooperation mit dem Staatlichen Bauamt Augsburg: Die Behörde befürwortet einen Geh- und Radweg entlang der Zirgesheimer Straße im Rahmen des Planes „Radwegenetz Bayern“. Wie Ried und Donauhafen zusammenrücken sollen Auch das Staatliche Bauamt weist auf Gefährlichkeit hin Auch nach Auffassung des Staatlichen Bauamtes, so Nagl, weise der den Donauwörthern seit Langem als gefährlich bekannte Knotenpunkt Augsburger Straße/ Kapellstraße „erhebliche Defizite an Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit auf“. Deshalb werde seitens des Augsburger Amtes eine verkehrssichere Umgestaltung dieser Stelle anvisiert. Für eine Realisierung des Projektes wurden jüngst Planungsvereinbarungen für die Entwurfsplanungen an die Stadt Donauwörth übersandt. Demnach sollen die Planungen für den Geh- und Radweg von der Stadt und die Planungen für den Knotenpunkt Kapellstraße/ Augsburger Straße vom Staatlichen Bauamt übernommen werden. Ein konkreter Zeitplan für die Umsetzung stand am Montagabend im Rathaus noch nicht fest. Radfahrer müssen wohl länger auf Verbesserungen warten Der Landkreis hat jetzt einen Radwegekoordinator Barbara Kandler (CSU) regte an, dass das Vorhaben dringend in eine Gesamtplanung zu den städtischen Radwegen eingebettet werden müsse. Zur Erinnerung: Im kommenden Frühjahr soll das neue Radverkehrskonzept öffentlich vorgestellt werden. Albert Riedelsheimer (Grüne) bestand ebenso wie Birgit Rößle (CSU) darauf, dass im Zusammenhang mit den neuen Plänen für die Zirgesheimer Straße auch die lückenhafte Radwege-Verbindung nach Nordheim angegangen werden müsse.

Themen folgen