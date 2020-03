14.03.2020

Räte sind sich einig – üben aber auch Kritik

Das sagen die Fraktionssprecher im Harburger Stadtrat zum Haushalt für das Jahr 2020

Die noch amtierenden Stadträte in Harburg waren sich einig, dass sie den Haushalt vor den Kommunalwahlen am Sonntag verabschieden wollten. „Damit werden wir die Weichen für die Nachfolgegeneration in diesem Gremium stellen“, meinte die CSU-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Trüdinger. Die drei Fraktionen äußerten sich positiv über das Rekordvolumen des Haushaltes in Höhe von 19,2 Millionen Euro. Was einer Steigerung von fast zwei Millionen zum Vorjahr entspricht.

Positiv wurden auch die Einnahmen durch die Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommenssteuer gewertet. „Die gleichbleibend hohe Steuereinnahmen haben uns die Möglichkeit gegeben, in einer sehr komfortablen Situation unsere Haushaltsberatungen abzuhalten“, meinte Claudia Müller, die Fraktionsvorsitzende der SPD. Als Kritik brachte sie die hohe Kreisumlage an. Damit wäre der Kreis zwar schuldenfrei, aber könne auch freiwillige und zusätzliche Leistungen erbringen. „Ich würde mich freuen, wenn da auch einmal eine freiwillige Schwimmbadförderung dabei wäre“, sagte Müller.

Elisabeth Trüdinger sagte zum Thema Hallenbad: „Trotz eines Fehlbetrages von 134000 Euro soll unser Hallenbad weiterhin bestehen bleiben. Eine Sanierung dürfte in den nächsten Jahren anstehen.“

Beim Projekt Geopark-Infostelle habe ein Großteil der Fraktion die Errichtung „zähneknirschend“ mittragen müssen. Aber die Hoffnungen würden bestehen, dass durch die geplante Fischtreppe die Attraktivität noch gesteigert werden könne. Auch ermahnte Trüdinger, dass der Ausbau der Donauwörther Straße zwar leider auf Eis liegen würde, aber dringend im Auge behalten werden solle.

Die PWG-FW-BG Harburg sahen den Haushalt in drei Punkten kritisch. „Wir sind fest davon überzeugt, dass das neu gewählte Gremium nächstes Jahr mehr Geld in den Straßenunterhalt investieren muss“, sagte Matthias Schröppel. Die Stadt habe in der Vergangenheit an der falschen Stelle gespart. Der teilweise marode Zustand der 90 Kilometer langen Gemeinde- und Ortsstraßen hätte deutlich verzögert werden können. Ein weiterer Kritikpunkt war das nicht vorhandene Budget für Feste, Märkte, Kunstsommer und Kulturherbst. Zudem forderte Schröppel mehr Geld für den Umwelt- und Überschwemmungsschutz. Die Anschaffungen für die Feuerwehren, wie auch die Ausrüstung für Starkregeneinsätze, seinen wertvoll. Doch forderte er einen „aktiven Überschwemmungsschutz mit renaturierten Gräben und funktionstüchtigen Kanälen, um nicht die Folgen, sondern den Ursprung zu beseitigen“. (sukl)

