vor 23 Min.

Raiffeisen-Volksbank: Kunden sparen wie nie

Das Geldinstitut aus Donauwörth stellt seine Bilanz vor. Die Vertreterversammlung läuft erstmals in rein digitaler Form ab. Was der Vorstandssprecher dabei aber vermisst hat

Die große Frage bis zum Schluss ist gewesen: Wie wird die erste digitale Vertreterversammlung angenommen? Im Rückblick auf die vergangene Veranstaltung sagt nun Vorstandssprecher Michael Kruck: „Es war ein voller Erfolg.“ Und meint damit nicht nur das Event selbst, sondern auch die Zahlen, die die Donauwörther Kreditgenossenschaft aus dem Vorjahr vorlegen konnte.

Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG hat laut Pressemitteilung ihre positive Entwicklung beibehalten und zähle weiterhin zu den stabilsten Kreditgenossenschaften in Bayern. Mit einem Zuwachs von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr ist die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2019 auf rund 1,75 Milliarden Euro gestiegen. Ein Plus von 3,1 Prozent verzeichne auch das Kreditgeschäft: Etwa 1,1 Milliarden Euro hat die Bank in Form von Krediten ausgegeben. Trotz der Negativzinsphase vertrauen die Kunden ihrer Hausbank Gelder in Höhe von circa 1,4 Milliarden Euro an, womit das Einlagengeschäft nun einen neuen Spitzenwert erreicht. „Damit sind wir weiterhin ein zuverlässiger Finanzpartner und der größte Vermögensverwalter in der Region“, sagt Kruck.

Mit den anvertrauten Geldern habe die Kreditgenossenschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder gute Gewinne erwirtschaftet. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde beschlossen, zwei Prozent Dividende auszuschütten. Ein weiteres Stück des Erfolgs gab die Kreditgenossenschaft in Form von Steuerzahlungen und Spenden in die Region zurück: Über 6,1 Millionen Euro Steuern (davon circa 2,7 Millionen Euro Gewerbesteuer) flossen 2019 in die heimische Wirtschaft, 125.000 Euro spendete die Bank an öffentliche und soziale Einrichtungen. Als Arbeitgeber für über 350 Mitarbeiter spielt die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG ebenfalls eine wichtige Rolle für die Region, heißt es weiter. Die positive Entwicklung spiegle sich nicht nur in der Jahresbilanz wider, sondern auch in den jüngsten Auszeichnungen verschiedener Finanztester. Hier habe das Kreditinstitut im letzten Jahr mehrfach „sehr gut“ abgeschnitten.

Das digitale Forum war zwei Tage lang für die Vertreter zugänglich. Am 1. Dezember fand dann eine Abstimmung über die einzelnen Beschlussfassungen statt. So wurde neben der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 auch der Ergebnisverwendung 2019 mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

Sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2019 einstimmig entlastet. Im gleichen Zuge wurden Satzungsänderungen beschlossen. Die Aufsichtsratsmitglieder Martina Mack und Peter Marx wurden turnusgemäß in den Aufsichtsrat wiedergewählt. Friedrich Bühler schied aus dem Gremium aus und konnte aufgrund der Altersbeschränkung nicht wiedergewählt werden. Der Vorstand und der Aufsichtsrat dankten Bühler für die stets erfolgreiche Zusammenarbeit voller Offenheit und Wertschätzung.

So erfolgreich die virtuelle Versammlung auch war, Kruck vermisst dennoch den persönlichen Austausch mit den Vertretern: „Ein digitales Forum ist zwar eine gute Alternative in der außergewöhnlichen Zeit, ersetzt aber nicht eine Präsenzveranstaltung. Wir hoffen, dass unsere nächste Vertreterversammlung wieder im gewöhnlichen Rahmen stattfinden kann.“

