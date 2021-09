Achtjährige prallt in Rain mit Fahrrad gegen Auto

Bei einem Unfall in Rain wird eine junge Radfahrerin leicht verletzt. Verursacher ist ein Autofahrer.

Eine unliebsame Begegnung zwischen einem Auto und einer Radlerin hat es am Dienstagabend in Rain gegeben. Verursacher des Unfalls war laut Polizei ein 57-Jähriger, der mit seinem Auto vom Walkmühlweg in den Hopfenweg abbog und dabei die Kurve schnitt. Der Wagen geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kam dem Pkw eine Achtjährige auf ihrem Fahrrad entgegen. Die prallte in die Seite des Autos.

Durch den Kontakt mit dem Wagen stürzte die Schülerin auch und verletzte sich leicht am linken großen Zeh. Ein Rettungswagen war vor Ort, jedoch musste das Mädchen nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Am Fahrrad wird der Sachschaden auf rund 100 Euro geschätzt. Gegen den Pkw-Fahrer nahm die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. (dz)