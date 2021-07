Rain

vor 34 Min.

Als vor 500 Jahren die Pest in der Region wütete

Plus 1521 empfahlt der in Rain geborene Mediziner Georg Tannstetter Maßnahmen, die an heutige Corona-Regeln erinnern. Wie der Schwarze Tod die Menschen dahinraffte.

Von Adalbert Riehl

Als vor 500 Jahren in Wien die Pest wütete, veröffentlichte der 1482 in Rain geborene Arzt, Humanist, Astronom und Astrologe Georg Tannstetter am 7.Juli 1521 seine Empfehlungen zur Prävention. Mag das Traktat auch heute sprachlich schwer verständlich sein, so gleicht sein Inhalt doch streckenweise dem, was uns in der Corona-Pandemie ans Herz gelegt ist. Von den „AHA“-Regeln finden sich viele Ratschläge zur Vermeidung von Nahkontakten und eine Reihe von Hygiene-Regeln.

