Auffahrunfall in der Donauwörther Straße in Rain

Weil er zu spät sah, dass der Fahrer vor ihm abbiegen wollte, kam es am Freitag zu einem Unfall in Rain. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In Rain hat sich am Freitagnachmittag ein Auffahrunfall ereignet. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 30-Jähriger war mit seinem Wagen auf der Donauwörther Straße unterwegs.

Sachschaden beträgt etwa 4500 Euro

Hinter ihm fuhr ein 33-jähriger Autofahrer, der zu spät erkannte, dass der Fahrer vor ihm nach links in ein Grundstück abbiegen wollte. Der 33-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Wagen des 30-Jährigen auf. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro. (dz)

Lesen Sie auch: